شباب الأهلي يعبر الظفرة بـ «النيران الصديقة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بهدف من «نيران صديقة» حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على الظفرة اليوم «السبت»، باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في افتتاح «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويقفز من المركز الخامس إلى الثالث «مؤقتاً»، فيما بقي الظفرة على نقاطه الـ20 في المركز الـ11.

وأهدى الأرجنتيني بيدرو خافير «المقيم»، في أول ظهور له مع الظفرة، هدف الفوز لـ «الفرسان«، عندما حول عرضية الأوزبكي مشاريبوف في مرماه، في الدقيقة 67، وسبقه تعادل «الفارس» بقذيفة صاروخيه لإدريس الأمين «المقيم» أيضاً من منتصف ملعب شباب الأهلي، أدرك به التعادل لفريقه الذي كان متأخراً بهدف أحرزه كارتابيا من ضربة جزاء في الدقيقة 11، تدخل «الفار» لاحتسابها نتيجة لخطأ من أحمد الحمادي مع محمد مرزوق.

والفوز يحمل «الرقم 16» في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الخليج العربي التي بلغت 29 مباراة، وهو الانتصار الربع لـ «الفرسان» بالنتيجة نفسها.

ورغم امتلاك شباب الأهلي للكرة بنسبة تجاوزت 85% ، إلا أن الظفرة قدم مباراة كبيرة من الناحية التكتيكية، وكان بإمكانه معادلة النتيجة في أكثر من مناسبة، خاصة في الجزء الأخير من المباراة التي شهدت فرصاً محققة ضائعة أمام المرميين.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن فريقه حقق المطلوب منه بالفوز على الظفرة، وقال: حققنا الأهم في المباراة وهو النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على المجهود والاستمرار في النتائج الإيجابية.

وأشاد مدرب شباب الأهلي بالظفرة الذي قدم مباراة جيدة تنظيمياً خاصة في الناحية الدفاعية، مضيفاً في الشوط الأول استحوذنا على الكرة وسجلنا هدفاً، وعاد الظفرة في الشوط الثاني بالتعادل، مما منحه ثقة أكبر للهجوم، لكننا قمنا بإجراء تبديلات هجومية وتمكنا من تسجيل هدف الفوز وهذا الأهم في المحصلة العامة للمباراة.

ومن جانبه، أعرب السوري محمد قويض مدرب الظفرة، عن رضاه بالمستوي الذي قدمه فريقه أمام شباب الأهلي، وقال: مجهود الفريق ضاع بخطأ نتج عنه هدف فوز المنافس، الذي أقدم له التهنئة على حصوله على النقاط الثلاث، وواصل: قدمنا مباراة كبيرة من الناحية التنظيمية واللاعبون تحملوا المسؤولية وأدوا بشكل جيد، وصنعنا 3 فرص لو سجلنا إحداها لخرجنا بنقطة كنا نتمنى تحقيقها في هذه المباراة.

وأضاف: دفعنا بعناصر جديدة تشارك لأول مرة مثل إدريس الأمين وبيدور خافير، لقد قدما مباراة جيدة، بالتماشي مع سياسة الإدارة في الوقوف على مستوى اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة في الفترة الماضية، لنحدد من يستمر في الموسم المقبل ومن يرحل.