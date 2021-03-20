الرائد يُسقط اتحاد جدة في فخ التعادل بالدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

تعادل فريق اتحاد جدة مع مضيفه الرائد 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم «السبت»، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 64، وتعادل الرائج عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 69، وأهدر روماريرو ريكاردو دا سيلفا لاعب الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة حصول أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 37، كما حصل محمد فوزير لاعب الرائد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الرائد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

