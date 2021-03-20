المريخ السوداني يعزز شكواه ضد سيمبا بمستندات جديدة

الخرطوم (الاتحاد)

عزز نادي المريخ السوداني شكواه التي تقدم بها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد نادي سيمبا التنزاني، بمستندات تفيد سلبية نتيجة فحص كورونا للاعبين الـ8 الذين أبعدوا عن مباراة سيمبا يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة التنزانية دار السلام في إطار الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكانت نتيجة الفحص لبعثة المريخ التي أجريت في أحد المستشفيات في تنزانيا، أثبتت إصابة 8 من لاعبي المريخ قبل أقل من 3 ساعات فقط من موعد المباراة بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في ابتعادهم الأمر الذي قلل من فرص فريق النادي السوداني، خصوصاً وأن اللاعبين من العناصر الأساسية، حيث شمل الإبعاد بكري المدينة ورمضان عجب والتاج يعقوب والنيجيري توني وعبدالرحمن كرنقو وبخيت خميس وسيف الدمازين ولاعب فريق الشباب أحمد عبدالمنعم «طبنجة».

المدرب الإنجليزي لي كلارك تعجب مما حدث، وقال: لقد عاملونا بأسوأ طريقة، وفقدنا أهم لاعبينا بالتلاعب بنتائج الفحص بعد أن تم إخطارنا بالنتيجة قبل بداية المباراة بساعتين، وأضاف: كنت قد وضعت التشكيل بتواجد 7 لاعبين من المصابين في التشكيلة الأساسية، واضطررنا للعب بالشباب الذين لم يكونوا جاهزين.

نادي المريخ سبق وأن تقدم بشكوى إلى «كاف» وأصدر بياناً رسمياً عبر فيه عن شكوكه حول نزاهة الفحوص التي خضع لها لاعبوه بأحد المستشفيات بالعاصمة التنزانية دار السلام، لا سيما وأن لاعبي الفريق قد خضعوا للفحص قبل مغادرة العاصمة السودانية الخرطوم، وثبت سلبية مسحتهم جميعاً، وطالب نادي المريخ المراقب بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لإعادة الفحص، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

المريخ السوداني يعزز شكواه ضد سيمبا بمستندات جديدة

وخسر المريخ وسط هذه الظروف المباراة بثلاثية وغادر البطولة بشكل رسمي، وتم منع اللاعبين الثمانية من مغادرة تنزانيا إضافة إلى الطبيب المرافق للبعثة، والذي تسلم بعد ذلك نتيجة الفحص الثاني والذي جاءت فيه النتيجة سلبية، وهو الأمر الذي يضع إدارة سيمبا في قفص الاتهام بتهمة التلاعب بنتائج المسحات.

الجدير بالذكر أن اتهام سيمبا بالتلاعب في نتائج فحص كورونا من جانب المريخ، لم يكن الأول خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، إذ سبق واتهمه أيضاً ناديا بلاتيو يونايتد النيجيري، وبلاتينيوم الزيمبابوي في الدورين التمهيدي والأول.

المعروف أن فحوص فيروس كورونا لبطولات أفريقيا قبل الدور ربع النهائي، تتم دون إشراف من اللجنة الطبية بالاتحاد القاري، وهو ما اعتبره البعض فرصة سانحة لأصحاب الأرض للتلاعب بنتائج فحوص الضيوف قبل المباريات لحرمانهم من بعض لاعبيهم.