العرياني يقتنص الذهبية الثانية للإمارات بمونديال الرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

فاز البطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في مسابقة البندقية 50 متر سكتون «ناري» فردي للرجال ثلاثة أوضاع إعاقة جسدية R7، محققاً 250.7 نقطة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021، التي تستضيفها مدينة العين وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وحضر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، جانباً من منافسات البطولة، كما شهد تتويج البطل عبد الله سلطان العرياني بالميدالية الذهبية، ورافق معاليه عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة.

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية كافة، هو ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة وتوفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين لم يخيبوا التوقعات، والتي تؤكد أنهم يمتلكون قدرات كبيرة للسير على درب الإنجازات.

وقال معاليه: تنظيم واحتضان البطولة للمرة الخامسة على التوالي بمدينة العين، وفي ظل جائحة فيروس كورونا، هي شهادة نجاح وتميز وستسهم بشكل كبير بتعريف الأسرة الرياضية الدولية بإمكانيات أبناء الإمارات وعطائهم الكبير في التنظيم، وتسجل البطولة اسم دولة الإمارات وإمارة أبوظبي التي تتميز في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية لأصحاب الهمم، كما تسهم البطولة في رفع علم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية العالمية.

وشملت منافسات اليوم، البندقية 50 متر سكتون «ناري» ثلاثة أوضاع للرجال إعاقة جسدية R7 فردي، التي فاز بها بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني على المركز الأول، وجاء الأوكراني اندريا دورشينكو ثانياً بمجموع نقاط 244.1 نقطة، فيما حل مواطنه يوري ستييف ثالثاً برصيد 433.5 نقطة.

وفي مسابقة 10 متر مسدس ضغط هوائي SH1 إعاقة جسدية P1 للرجال فردي، فاز الهندي سنجاراج بالمركز الأول محققاً 236.8 نقطة، وحل الأوزباكستاني سيرفير ابراجيموف ثانياً محققاً 234 نقطة، وجاء التركي كوهران محرم ياماك ثالثاً بـ214.4 نقطة.

وفي مسابقة 10 متر مسدس ضغط هوائي SH1 إعاقة جسدية للسيدات P1 فردي، حققت الإيرانية سارة جافنماردي الذهبية بمجموع نقاط 237.7 نقطة، وجاءت مواطنتها ايسجول بليفانلار ثانية بـ231.5 نقطة، والمجرية كريستينا ديفيد ثالثة بـ211.3 نقطة.



