«حرير» يهدي مربط الصقران لقب الفحول في «دولية الجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

حصد «أ س حرير» لقب الفحل الذهبي وأهدى مربط الصقران للخيول العربية، لقب الفحول في ختام النسخة الـ18 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي أسدل عليها الستار اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 210 خيول من داخل وخارج الدولة وجاء «دي سراج» لمربط دبي للخيول العربية ثانياً، فيما أحرز «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الثالث.

وتربع مربط دبي للخيول العربية على عرش البطولة، بعدما اكتسح معظم المنافسات وحصد 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، فيما جاء مربط عجمان ثانياً برصيد 3 ميداليات منها ذهبية وبرونزيتان، والثالث مربط الصقران بذهبية واحدة والرابع مربط رأس الخيمة بميدالية ذهبية، والخامس الشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد فضية، والأمير خالد بن سلطان آل سعود بفضية واحدة، ثم برونزية واحدة لكل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وخليفة السويدي ورابطة يونيك البرازيلية.

وشهد فعاليات اليوم الختامي كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وزياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة، وقصي عبيدالله الأمين العام للبطولة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي.

وأحرزت المهرة «آر أي كي عنود» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية المركز الأول في بطولة المهرات بعمر سنة، وجاءت ثانية «دي بيسان» لمربط دبي للخيول العربي وحلت «ع ج العلا» لمربط عجمان ثالثة.

وحصدت «الأريام بنفسج» لمربط عجمان الميدالية الذهبية في بطولة المهرات، وجاءت المهرة «دي جودي» لمربط دبي ثانية فيما نالت الميدالية البرونزية «دي فنانة» لمربط دبي للخيول العربية.

وتربع مربط دبي على صدارة بطولة الأفراس بعدما فازت «دي شيهانه» بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحلت «بنت هاذي الخالدية» للأمير خالد بن سلطان آل سعود ثانية، فيما جاءت «ع ج تريم» لمربط عجمان ثالثة.

وعاد مربط دبي للصدارة مجدداً في بطولة المهور بعمر سنة بالفوز بالمركزين الأول والثاني. بفوز المهر «دي شرار» و«دي راسل» على التوالي، فيما حل «أي إل أر بركان» للمالك خليفة محمد سيف السويدي ثالثاً.

وفاز المهر «دي شيماز» لمربط دبي بالمركز الأول في بطولة المهور بعمر سنتين، وجاء «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي ثانياً وحلت «أر أف أي يونيك» المملوكة لرابطة أر أف أي يونيك البرازيلية ثالثاً.