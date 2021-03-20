تألق إماراتي في النسخة العربية من «المحاربين 17»

أبوظبي (وام)

شهدت النسخة العربية الثانية من بطولة «محاربي الإمارات 17»، التي أقيمت اليوم «السبت» بصالة جو جيتسو أرينا بأبوظبي، نزالات حماسية وقوية بين المشاركين وسط تألق للمقاتلين الإماراتيين.

وتمكن الإماراتي محمد الكثيري وفي أول نزال احترافي يخوضه من الفوز على منافسه المصري عماد عرفة، حيث أظهر سيطرة تامة على الخصم وتمكن من الفوز بالضربة القاضية.

كما تمكن الإماراتي عبدالله محمد من الفوز على منافسه المصري مدحت حسين بتقنية «خنقة المثلث» في الجولة الثانية للنزال، كما فاز الإماراتي محمد يحيى بعد نزال قوي على الأردني سليم البكري من الأردن بإجماع الحكام.

وحالت الإصابة دون استكمال الإماراتي يوسف الحوسني النزال أمام منافسه الأردني فراس موسى لينتهي النزال بفوز الأخير.

وتضمنت النسخة العربية الثانية من بطولة «محاربي الإمارات» 14 نزالاً بين 28 مقاتلاً من 12 دولة عربية، من بينهم 4 مقاتلين إماراتيين و2 من الكويت ومقاتل من السعودية و3 أردنيين و4 مصريين و3 من الجزائر و5 من المغرب و2 من فلسطين، وتونسي وعراقي ومقاتل من جزر القمر.

وفاز الجزائري يزيد شوشاني على الكويتي أحمد البوصيري بإجماع الحكام، بعد سيطرته التامة على جميع أوضاع القتال، وفاز الفلسطيني عمر حسين على المغربي ياسين ناجد، وتخطى التونسي يسري بالجروعي نظيره المغربي صلاح الدين دخيسي بالقاضية.

كما فاز الكويتي عبدالله البوشهري على المغربي سفيان عدينة بإخضاعه بوساطة خنقة المثلث في الجولة الأولى.

وقلب العراقي علي طالب الأحداث على الأردني نورس أبزخ بعد سيطرة الأخير، وفاز بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

وفاز الفلسطيني راني سعدة على المغربي عبدالعلي الحريري، بعد 3 جولات من النزال عبر السيطرة التامة لمدة 12 دقيقة من أصل 15 دقيقة.

وتقام مساء الغد منافسات النسخة 18 من بطولة محاربي الإمارات، وتشهد 13 نزالاً بين 26 مقاتلاً من 19 دولة حول العالم، حيث يجمع النزال الرئيسي بين بطل محاربي الإمارات الحالي في وزن الديك المغربي إكزافير علوي مع البرازيلي فنيسيوس دي أوليفييرا.

وتم السماح للجمهور بالحضور إلى البطولة شرط الحصول على لقاح كوفيد - 19، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لمدة لا تزيد على 24 ساعة، مع الالتزام التام بكافة تعليمات الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية والاحترازية.