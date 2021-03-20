العامري يهدي «الريف العين» لقب «أبوظبي للقدرة»

محمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس راشد العامري على صهوة «ماريو نهالا» لإسطبلات الريف «العين»، بلقب السباق الرئيس لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي اشتمل أيضاً على سباق للسيدات وآخر للإسطبلات الخاصة.

وأهدى البطل إسطبلات الريف لقبها الأول بالموسم بعد أداء قوي في السباق، الذي شهد مشاركة 120 فارساً وفارسة، وقطع المسافة الكلية بزمن وقدره 4:17:28 ساعة وبمعدل سرعة 27.96 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس علي محمد الحوسني على صهوة الجواد «أشافا ناتوراج» لإسطبلات المغاوير، مسجلاً زمناً وقدره 4:17:49 ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «أفنير لا ماجوري» لإسطبلات «أم آر أم» وسجل 4:17:50 ساعة.

وعقب ختام السباق توج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة الفائزين، بحضور محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من جهته، توجه مسلم العامري، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لرياضة القدرة، للسباقات التي تستضيفها وتنظمها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأشاد العامري بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان أبوظبي في سباقاته الثلاثة، والذي مثل مسك ختام الموسم بعد أن استضافت القرية 11 سباقاً خرجت جميعها في أروع صورة، تنظيمياً وفنياً ولوجستياً.

وتابع: نبارك للفائزين في كل السباقات، ونشكرهم على تعاونهم المميز مع اللجان المنظمة وفريق العمل، ونأمل أن يتواصل النجاح في المواسم المقبلة بنفس الروح والأداء من الجميع، مشيراً إلى أن السباقات تتطور من موسم لآخر بالدعم الكبير الذي تجده كل أسرة هذه الرياضة التي تتواجد بالوثبة.

ومن جهته، تقدم عبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، بالشكر والتقدير لدائرة «كلنا شرطة» بشرطة أبوظبي ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح سباقات الموسم



