«هيرا دوفاوست» تتقدم 20 مهرة في «سباقي الوثبة» بفرنسا

باريس (الاتحاد)

يجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر غدٍ، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه.

ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول (1)، وتشارك فيه 10 مهرات في سن أربع سنوات، أبرزها «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويشرف على «هيرا دو فوست» المدرب فرانسوا روهات ويقودها كليمنت كاديل، وخاضت المهرة المنحدرة من نسل «نو ريسك الموري» سباق واحد حلت خلاله في المركز الخامس بفارق 1.75 طول عن البطل بمضمار باو.

ومن أبرز المنافسين في السباق البالغ جائزته المالية 14 ألف يورو، وطوله 2000 متر، المهرة «بثينة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لها الحلول في المركز الثاني في سباق بري دراجون.

ويقام السباق الثاني بنفس المسمي ويحمل الرقم (2) بنفس مواصفات السباق الأول، وأبرز الخيول المشاركة «تنبيك» للشقب ريسنج، وقيادة جيروم كابري، و«بشري» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بقيادة جوليوم جودجاي، وهما بإشراف توماس فورسي.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.



