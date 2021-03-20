الظفرة يحلق بناموس «أبو الأبيض الشراعي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بلقب سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اليوم «السبت».

وأقيم السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ووفق إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الجولة الثالثة من فئة 60 قدماً قوية ومثيرة من البداية وحتى النهاية، إلى أن نجح «الظفرة» في حسم اللقب لصالحه، وحصد 240 ألف درهم جائزة مالية وسيارة.

وانطلق المتسابقون عند الواحدة والربع ظهراً من جزيرة أبو الأبيض وصولاً لكورنيش العاصمة، في مدة تجاوزت الساعتين وربع الساعة.

ونجح «القرطاسي» لسعيد محمد سعيد البهلولي في حصد وصافة السباق، والحصول على 210 آلاف درهم وسيارة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «السرب» للحر راشد خادم راشد المهيري، وحصل على مائتي ألف درهم وسيارة، وحل رابعاً «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الخامس من نصيب «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية، وحل سادساً «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية، وسابعاً جاء «الزير» لمحمد راشد خليفة المرر وحصل على 125 ألف درهم جائزة مالية، وثامناً حل «العديد» لحمد راشد محمد الرميثي وحصل على 120 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز التاسع فكان من نصيب «براق» لمعالي الفريق مصبح راشد مصبح الفتان، وحصل على 115 ألف درهم جائزة مالية، وعاشراً حل «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي، وحصل على 110 آلاف درهم جائزة مالية.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد على تحليق «الظفرة» بلقب السباق، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققه السباق في ظل التزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن النادي يسعى دوماً لمزيد من النجاحات في ظل أصعب الظروف، وبما يحافظ على السلامة العامة للمجتمع وصحة الجميع.



