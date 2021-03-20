«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح بطولتي فزاع

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بنجاح بطولتي فزاع لقوى أصحاب الهمم والقوس والسهم، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعة سموه لأصحاب الهمم، والتأكيد على تطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فيما ساهم في أن تعكس البطولتان الوجه المشرق للإمارات ودبي، رغم تحديات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2021، والذي عقد برئاسة ثاني جمعة بالرقاد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس، والأعضاء حريز المر بن حريز ومنى بن حماد وحسن المزروعي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

واستعرض المجلس النجاحات التي تحققت في البطولتين بعد تحطيم 28 رقماً قياسياً في «أم الألعاب»، وإجراء فحص كورونا لعدد 1593 شخصاً من داخل وخارج الدولة المشاركين في الحدث، إضافة إلى إجراء أكثر من 5100 تعقيم لمرافق النادي المختلفة والملاعب فيما شهدت بطولة القوس والسهم ظهور أبطال جدد، وتأهل العديد من اللاعبين إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو عبر بوابة دبي.

وأكد المجلس أن الإشادة الدولية التي حظيت بها البطولتان تضاعف من مسؤولية الجميع، للمحافظة على هذه المكتسبات من أجل ترك بصمة جديدة في النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة، التي تقام بصالة بمكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، خلال الفترة من 28 مارس إلى 5 أبريل، حيث اطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بانطلاق ثالث بطولات فزاع لعام 2021.

كما اطلع المجلس من ماجد العصيمي المدير التنفيذي على المشاريع المستقبلية للنادي، والتي تهدف إلى تأهيل وتشغيل «أصحاب الهمم»، بالإضافة إلى زيادة مصادر الدخل ضمن توجيهات مجلس دبي الرياضي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.



