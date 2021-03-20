طائرة بني ياس إلى نهائي الدوري بجدارة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل فريق طائرة بني ياس إلى نهائي الدوري المقرر له الجمعة المقبل، وذلك بعد فوزه على حتا 3-1 بمرحلة «البلاي أوف» مساء أمس «الجمعة» في مباراة العودة، ليؤكد جداراته بالتواجد في النهائي بعد اعتلائه صدارة جدول ترتيب الدوري، في المرحلة الأولى على مدار 18 أسبوعاً على التوالي.

وتنتظر طائرة «السماوي» الفائز من المباراة الفاصلة بين النصر وشباب الأهلي الثلاثاء المقبل، بعد احتكامهما لها عقب فوز كل فريق على أرضه بنتيجة 3-0، ويعد فريق طائرة بني ياس هو الأكثر ثباتاً في المستوى منذ بداية الدوري وحتى نهايته، لا سيما وأن الجهاز الفني واللاعبين بقيادة المدرب بوجي عازمون على استعادة الدرع الغائب وإعادة أمجاد «السماوي» في سماء دوري الطائرة، مع نفس المدرب الذي سبق وأن حلق بدرع البطولة خلال ولايته الأولى مع الفريق.