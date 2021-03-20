2.7 مليون درهم تنتظر أبطال «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم، للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجو جيتسو العالمية، وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

وينظم اتحاد الإمارات للجو جيتسو البطولة بالفترة من 6 - 9 أبريل المقبل في صالة جو جيتسو أرينا، حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 أبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

وتعليقاً على الجوائز القيمة لكافة الفئات المشاركة، أوضح محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، أنّ هذه الجوائز تعكس الالتزام الراسخ للاتحاد بتعزيز الرياضة، وتطويرها وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال، وقال: طالما التزمنا في جميع نسخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في وضع رياضيينا على رأس قائمة الأولويات. وتُعد هذه البطولة الأضخم على أجندة مجتمع الجو جيتسو العالمي، ونود من خلال هذه الجائزة أن نعزز من المزايا الفريدة التي تتمتع بها البطولة على الأصعدة كافة، وهو ما يجعلها متميزة عن دونها من البطولات المختلفة

وأضاف: لقد أسست بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لها مكانة راسخة في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية، وباتت المشاركة فيها هدفاً استراتيجياً لكل محترفي الجو جيتسو حول العالم، نظراً لأهميتها في نمو مسيرة اللاعبين وصقل موهبتهم وتطوير أدائهم.

وقال الظاهري: يسعى اللاعبون من مختلف الفئات والجنسيات إلى تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، لتحقيق مشاركة متميزة في البطولة ورفع تصنيفهم العالمي وتسجيل أسمائهم في سجل أمجاد اللعبة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضتنا على الصعيد العالمي.

واختتم: تقع على عاتقنا جميعاً في أبوظبي واتحاد الجو جيتسو مسؤولية ضمان ازدهار اللعبة، بالتوازي مع مكانة أبوظبي كموطن للجو جيتسو، ولذا نُكرس جهودنا لتحقيق أفضل النتائج لمجتمع الجو جيتسو في جميع أنحاء العالم.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو حتى 25 مارس الجاري.

