«صمود» يتحدى «داجوي لوتوا» في حفل «أبوظبي للفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه الرابع عشر لهذا الموسم مساء غدٍ «الأحد»، وتحت الأضواء الكاشفة، ويتألف من 7 أشواط، متضمنة بطولة الإمارات للخيول العربية (للفئة الأولى)، وديربي الإمارات العربي (هيبة)، وبطولة أبوظبي للخيول المهجنة (للفئة الثالثة).

ويجتذب الشوط السادس والرئيس لبطولة الإمارات للخيول العربية لمسافة 2200 متر، نخبة قوية يتقدمها بطل كأس رئيس الدولة «صمود»، ووصيفه في آخر مشاركتين «بي أف مغادر»، إلى جانب «داجوي لوتوا» بطل العين مايل قبل أسبوعين.

ويسعى الجواد «مجيب» لتحقيق الفوز فـــي الشـــوط الخامـــس علــــى لقـــب ديربــي الإمارات العربي لمسافة 2200 متر (هيبة)، والذي يضم 13 خيلاً، أبرزها «ضرغام عذبة»، و«مميزة» بقيادة الفارس أدري دي فريز.

ويطمح الجواد «إيريش فريدم»، لتكرار فوزه الباهر بمضمار جبل علي قبل أسبوعين، وذلك في ختام الحفل على لقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة لمسافة 2200 متر (للفئة الثالثة)، وينافسه بقوة، «فيرناس» و«أيدون كاسل».

وتستهل الأمسية بشوط للمبتدئة على لقب جبل جيس لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً، ومن الخيول التي يتوقع أن تنافس «أيه أف معتــق» الثالث في أبوظبي وجبل علي، و«أي أس نهام»، بالإضافة إلى «ضوء الريف».

وفي ثاني الأشواط الذي خصص لسباق الوثبــــــة ستاليونـــــز لمسافــــة 1400 متر (تكافؤ)، يبرز من خيول الشوط «أيه أف محنك»، و«أيه أف نفيس»، بالإضافة إلى «آر بي ديكسي أونور».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب جبل حفيت (تكافؤ)، 14 خيلاً أبرزها «إي أس غازي» الثالث في الشارقة، و«العابر» الوصيف بذات المسافة والمضمار قبل أسبوع، وهناك القوي «أورتاجون».

ويتصدر «جبلاني» الذي سيقوده فارس الإسطبل إشتيبان مازور، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، وينافسه كل من «أيه أف سند» الذي لم يخرج من الميزان خلال 4 سباقات، و«أسياد».