انطلاقة ناجتس لا تتوقف في «السلة الأميركي» وكبوة مافريكس تتضاعف

لوس أنجلوس (د ب أ)

سجل كل من جامال موراي ونيكولا جوكيتش 34 نقطة، ليواصل فريقهما دينفر ناجتس انطلاقته الناجحة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز ثمين 131 / 127 على شيكاغو بولز، صباح اليوم «السبت».

وحقق دينفر ناجتس الفوز الثالث له على التوالي، وهو الثامن للفريق في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة، فيما مني بولز بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي الرابعة له في آخر ست مباريات بالمسابقة.

وبذل موراي جهداً كبيراً في المباراة وسجل 34 نقطة، من بينها تصويبة ثلاثية في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليحرز التعادل للفريق، ويدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي الذي حقق الفريق خلاله الفوز.

كما سجل زميله جوكيتش 34 نقطة وتسع تمريرات حاسمة و15 متابعة، ليساهم بقدر كبير في الفوز، فيما كان زاك لافين أفضل المسجلين في صفوف بولز برصيد 32 نقطة.

وتعرض دالاس مافريكس للطمة قوية في محاولاته للمنافسة على أحد مقاعد الأدوار الفاصلة في البطولة، حيث مني بالهزيمة التاسعة عشرة مقابل 21 انتصاراً في الموسم الحالي، حيث خسر أمام مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 119 / 125، ليظل في المركز الثامن بمجموعة الغرب.

وبدأ ماكسيميليان كليبر المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، لكنه أحرز 16 نقطة فقط ولم ينقذ الفريق من الهزيمة التي أصبحت الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وفي باقي المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على بروكلين نيتس 121 / 113، وفينيكس صنز على مينيسوتا تيمبروولفز 113 / 101، وجولدن ستيت واريورز على مضيفه ممفيس جرايزليس 116 / 103، وإنديانا بيسرز على مضيفه ميامي هيت 137 / 110.

كما فاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 116 / 110، وساكرامنتو كينجز على مضيفه بوسطن سلتيكس 107 / 96، وديترويت بيستونز على هيوستن روكيتس 113 / 100، ويوتا جاز على مضيفه تورنتو رابتورز 115 / 112.



