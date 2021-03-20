29 لاعباً في القائمة الموسعة لـ «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن القائمة الموسعة لـ «الأبيض» للتجمع الداخلي الذي يقام في دبي، من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة، إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام بنظام التجمع بالدولة في يونيو المقبل.

وضمت القائمة 29 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر، بعد نهاية مباريات «الجولة الـ 22» لمسابقة دوري الخليج العربي التي تقام اليوم وغداً، على أن يبدأ المنتخب تجمعه يوم الثلاثاء.

ويواجه ‬منتخبنا ‬الوطني ‬في ‬معسكر ‬دبي ‬نظيره الهندي ‬يوم ‬29 ‬مارس ‬في ا‬ستاد ‬زعبيل ‬بنادي ‬الوصل.