6257 لاعباً مقيدين في قوائم 31 نادياً

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر شباب الأهلي واجهة أندية اتحاد كرة القدم، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، بقيده 548 لاعباً، ليكون أكبر عدد من اللاعبين مسجلين في نادٍ واحد، توزعوا على 15 فريقاً، بداية بالفريق الأول، مروراً بفريق 21 وفئات الشباب والناشئين والأشبال، وصولاً إلى مدارس الكرة.

وتفصيلاً، أوضحت إحصائية رقمية لصحيفة «الاتحاد»، بناء على قوائم «القيد والتسجيل» الرسمية للأندية لدى اتحاد الكرة، عن قيد الأندية الـ 31 الأعضاء في عمومية اتحاد الكرة، لنحو 6257 لاعباً في كل فئات الفرق المتاحة للتسجيل للموسم الحالي، والتي تشكل 19 فئة.

وضمت فئات قيد اللاعبين لدى اتحاد الكرة الفريق الأول، تحت 21، الشباب، الشباب تحت 18، الناشئين تحت 17، الناشئين تحت 16، الأشبال تحت 15، الأشبال تحت 15 «أ» و«ب»، الأشبال تحت 14، الأشبال تحت 14 «أ» و«ب»، الأشبال تحت 13، الأشبال تحت 13 «أ» و«ب»، الأشبال تحت 12، الأشبال تحت 12 «أ» و«ب»، مدارس الكرة.

وبدا من اللافت، غياب فئة «الفريق الأول» عن 6 أندية في اتحاد الكرة ممثلة في رأس الخيمة، الرمس، الجزيرة الحمراء، فلج المعلا، مليحة والمدام، وتكتفي الأندية الستة بقيد لاعبين في فرق المراحل السنية، ويعد فلج المعلا صاحب أقل عدد من اللاعبين المقيدين رسمياً لدى الاتحاد بـ 19 لاعباً فقط، بواقع 10 لاعبين في فريق الأشبال تحت 13 عاماً، و9 لاعبين في فريق الأشبال تحت 12 عاماً.

وشملت قائمة «التوب 5» للأندية الأكثر قيداً للاعبين، بجانب شباب الأهلي المتصدر بـ 548 لاعباً، موزعين على 15 فريقاً، الجزيرة في المركز الثاني بضمه 449 لاعباً، موزعين على 12 فريقاً، والشارقة بـ 386 لاعباً مقيدين في 10 فرق، والوصل 352 لاعباً، موزعين على 12 فريقاً، والنصر والوحدة بالتساوي بعدد 278 لاعباً.

في المقابل، ضمت قوائم 7 أندية أقل من 100 لاعباً في كل الفرق، ممثلة في فلج المعلا 19، مليحة 62 لاعباً، المدام 64 لاعباً، مسافي والجزيرة الحمراء 68 لاعباً، مصفوت 88 لاعباً، الحمرية 98 لاعباً.