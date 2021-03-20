«البطل 23» لا يهبط بـ «حكم التاريخ»!

بيرو (رويترز)

ألغى اتحاد كرة القدم في بيرو هبوط أليانزا ليما إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في 82 عاماً، وأبقاه في دوري الأضواء، وهبط أليانزا ليما، أحد أكبر الأندية في بيرو، إلى الدرجة الثانية في نوفمبر الماضي، عقب خسارته في المباراة الأخيرة من الموسم، ليتأخر بنقطة واحدة عن فريق كارلوس ستاين.

لكن أليانزا ليما تقدم باحتجاج لخصم نقطتين من كارلوس ستاين لعدم دفعه مستحقات اللاعبين في الموعد المحدد وفقاً للوائح الدوري.

واكتفت رابطة الدوري بتوقيع غرامة مالية على كارلوس ستاين.

وقدم أليانزا ليما شكوى في محكمة التحكيم الرياضية التي قالت إن العقوبة الموقعة «لا تتوافق» مع لوائح الدوري في بيرو.

وأضافت المحكمة الرياضية في حكمها: «بناء على ذلك، ألغت اللجنة القرار المستأنف واستبدلته بقرار جديد، يُعاقب بموجبه فريق كارلوس ستاين بخصم نقطتين منه في موسم 2020».

ويعني القرار أن كارلوس ستاين أنهى الموسم متأخراً بنقطة عن أليانزا ليما ليتراجع إلى منطقة الهبوط.

وقال اتحاد بيرو إنه سيعيد أليانزا ليما إلى دوري الأضواء رغم انطلاق البطولة الأسبوع الماضي، وخاضت بعض الأندية مباراتين بالفعل.

وأوضح الاتحاد أنه لم يحدد بعد الموقف من فوز وخسارة الأندية.

ونال أليانزا ليما لقب الدوري 23 مرة، ولا يتفوق عليه سوى منافسه يونيفرسيتاريو.



