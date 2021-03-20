هازارد لن يشعل الحرب مع «الريال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تسبب النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي تجددت إصابته، في حدوث نوع من «البلبلة»، وسوء الفهم بين النادي الملكي ومنتخب بلجيكا، ولكن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب «الشياطين الحمر»، كان حريصاً على إجلاء الموقف وتوضيح وجهة نظره، ليزيل أي غموض أو لبس، ويدحض الشائعات التي ترددت في بعض أجهزة الإعلام بشأن وجود مشكلات بين الجانبين.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي نقلت صحيفة «ليكيب» مقتطفات منه، إن ما تردد عن وجود خلافات بين منتخب بلجيكا وريال مدريد، فيما يتعلق بعلاج وتأهيل هازارد، لا أساس له من الصحة، ولا توجد حرب بيننا، وهازارد لم ينضم إلى المنتخب للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لأنه ما زال يعاني من الإصابة، وبات مقتنعاً بعدم الحاجة إلى إجراء جراحة جديدة له، بناء على نصيحة الطبيب المعالج في النادي الملكي، رغم توصية الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا بإجراء هذه الجراحة، ولعل هذا هو سبب توتر العلاقة بين الجانبين. وحرص مارتينيز على أن يؤكد مرة أخرى، أنه ليس هناك خلاف في هذا الموضوع، وقال: نحن نعمل في الاتجاه نفسه الذي يعمل فيه أطباء ريال مدريد، والعلاقة ممتازة بين الجهازين الطبيين، ولا يسعني سوى أن أطمئن الريال وجماهيره بأننا لا نسعى، إلا لما هو أفضل لهازارد.

وأضاف: ها هي عملية إعادة تأهيله قد بدأت، وعلينا عدم الاستماع إلى الشائعات والتكهنات التي ترددها بعض وسائل الإعلام، فالرؤية الطبية للخبراء تؤكد عدم ضرورة إجراء هذه الجراحة، إذن ليس هناك حرب أو شقاق، وإنما كنا نحاول إيجاد أفضل الحلول، وأملنا كبير في أن يتمكن هازارد من اللحاق ببطولة «يورو 2020» التي تقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو القادمين، والتي يعتبر منتخب بلجيكا أحد المرشحين للفوز بها. وأشار مارتينيز إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة هازارد، وقال: نحن لا نفكر إلا في سلامته وما يحتاجه، وما فيه المصلحة له، وأنا متأكد أنه سيعود في الموعد، وعلينا نحن والمدريديون أن ينصب تركيزنا كله على منحه ما يريده، وأنا متفائل جداً بشأن مشاركته في «اليورو».



