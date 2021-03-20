ديوكوفيتش.. الانسحاب بـ «فرمان عائلي»!

ميامي (رويترز)

أجل المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش عودته إلى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد إصابة عضلية، وقرر الانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق الأسبوع الحالي، لقضاء وقت أطول مع عائلته.

وتعرض ديوكوفيتش لتمزق عضلي، خلال دفاعه الناجح عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وخطط اللاعب البالغ عمره 33 عاماً للعودة في ميامي، قبل المشاركة في بطولتي مونت كارلو للأساتذة وصربيا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش عبر «تويتر»: الجمهور العزيز. أشعر بأسف شديد للإعلان عن عدم سفري إلى ميامي للمنافسة هذا العام.

وأضاف: قررت استغلال هذا الوقت الثمين في البقاء بالمنزل مع أسرتي ووسط كل القيود، احتاج للتوازن بين وقتي ببطولات المحترفين والمنزل، وأتطلع للعودة في العام المقبل.

وانتزع ديوكوفيتش، الحاصل على 18 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، رقماً قياسياً من السويسري روجر فيدرر، ليصبح أكثر لاعب احتفظ بصدارة التصنيف العالمي في الثامن من مارس، بعد أن استمر في القمة لمدة 311 أسبوعاً.

وأكد أنه يركز في الفوز بالمزيد من الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، مضيفاً أن هذا يتطلب ضبط جدول بطولاته لتحقيق أهدافه.

وقرر رفائيل نادال أيضاً الانسحاب من البطولة التي تقام بين 22 مارس والرابع من أبريل نيسان للتعافي من إصابة بالظهر.

كما يغيب روجر فيدرر لمواصلة استعادة اللياقة عقب جراحتين بالركبة في آخر 12 شهراً.

ويغيب دومينيك تيم بطل أميركا المفتوحة عن ميامي، وسيعود في موسم البطولات الأوروبية بالملاعب الرملية، لتكون فرص دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالمياً الأوفر للتتويج.

ويشارك أيضاً البطل السابق آندي موراي، بعد حصوله على بطاقة دعوة من المنظمين.



