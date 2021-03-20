«أولمبياد طوكيو» ترفض «المتطوعين»

طوكيو (رويترز)

قالت وكالة كيودو للأنباء: إن اللجنة المنظمة لأولمبياد «طوكيو 2020»، تتجه لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان، في الألعاب التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر: إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.