شاهد رياضة.. «كعب التنين»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تحددت أطراف ومواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية، الذي يجمع 6 أبطال سابقين، بجانب فريقين يبحثان عن التتويج الأول، ويضم هذا الدور الإقصائي الناري، 3 فرق، تعتلي قمة الأكثر حصداً للقب «القارة العجوز» الأغلى، ضمن «مربع الذهب»، وهم ريال مدريد، بطل الأبطال وصاحب الرقم القياسي، بالإضافة إلى ليفربول وبايرن ميونيخ، وإذا كان تشيلسي ودورتموند، سبق لكل منهما الفوز بلقب واحد عبر التاريخ، فإن بورتو البرتغالي، مفاجأة تلك المرحلة حتى الآن، يُعد التالي في القائمة، بعد «الثلاثي الكبير»، إذ سبق لـ «التنانين» حصد لقبين سابقين.

العملاق البرتغالي بين 6 أبطال سابقين، لم يظهر في أية مباراة نهائية منذ فوزه باللقب عام 2004، وبعيداً عن «الملكي» و«الريدز» و«البافاري»، فإن «البلوز» خاض نهائي 2012، الذي فاز بلقبه، بينما لعب دورتموند المباراة الختامية في «نسخة 2013»، التي خسرها لمصلحة مواطنه «البايرن»، وإذا كان البعض يرى تتويج «التنانين» في بطولة 2004، تحت قيادة جوزيه مورينيو، سبيشل ون، جاء سهلاً بالفوز على موناكو 3-0، فإن لقبه الأول قبل 17 عاماً لم يكن عادياً على الإطلاق!

بورتو لم يجد صعوبة تُذكر في بلوغ نهائي نسخة 1987، ربما باستثناء مواجهة الفريق الأقوى في طريقه آنذاك، دينامو كييف الأوكراني، الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً في نصف النهائي، بالنتيجة ذاتها، 2-1، وكان عليه التغلب على العملاق الألماني المخيف، بايرن ميونيخ، في النهائي، لحصد لقبه الأول، لكن البداية جاءت صعبة بالطبع، بعد تقدم «البافاري» بهدف من رأس لاعبه، لودفيج كوجل، قبل مرور أول نصف ساعة من المباراة، لكن الساحر الجزائري، رابح ماجر، أعاد «التنانين» للقاء، بهدف رائع بـ «الكعب» الشهير الذي لا يُنسى أبداً، قبل الدخول في المنعطف الأخير من المباراة، وبعد 3 دقائق فقط من هدف ماجر، سجل المهاجم البرازيلي جواري، الهدف الثاني، ليحسم الأمر قبل نهاية المواجهة بعشر دقائق فقط، ويفوز بورتو بالكأس في مباراة، غير مسارها ماجر بوساطة «كعب التنين».