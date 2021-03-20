روبرتو كارلوس: الريال قادر على إقصاء ليفربول من «الشامبيونزليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الظهير الأيسر البرازيلي روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد من 1996 إلى 2007: إن «الملكي» قادر على إطاحة ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأضاف: مواجهة «الريدز» تثير الفضول، لأنها تعيد إلى الأذهان ما حدث في نهائي بطولة 2018، عندما تعرض محمد صلاح للإصابة في كتفه، بسبب سيرجيو راموس قلب دفاع الريال، بعد 25 دقيقة فقط من بدء المباراة، وأعتقد أن اللاعبين يريدان نسيان هذا الحادث،

وقال على سبيل «المزاح»: صلاح لن يجرؤ على الاقتراب من راموس!!، مشيراً إلى أنه يعرف تماماً أن هذه الواقعة سيكثر الحديث عنها قبل مواجهة الفريقين.

واعترف روبرتو كارلوس «47 عاماً» الذي لعب مع الريال 370 مباراة، سجل خلالها 47 هدفاً، بأن «الملكي» سيواجه فريقاً جيداً جداً، وقال: سنلعب مباراة الذهاب في مدريد، والفريق الملكي في حالة جيدة خلال الوقت الحالي، وعليه أن يحسم التأهل من مباراة الذهاب.

وأضاف: أهم شيء أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، وأن يعود المصابون على وجه السرعة، وأتصور أن زين الدين زيدان يملك أفضل العناصر.

واختتم تصريحاته التي نقلها موقع «ياهو سبورت» قائلاً: علينا أن نقلق قليلاً من ليفربول، ولكن عليهم هم أن يكونوا أكثر قلقاً.

وفي سياق متصل، كان إيمليو بوتراجينو المدير المسؤول عن العلاقات المؤسساتية بالنادي الملكي، أكثر حذراً، واعترف بأن ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب خطير جداً، ويكفي أنه كان بطلاً منذ عامين فقط، وهو فريق يلعب بكثافة وضغط ويستحق الاحترام، ولديه مهاجمون على درجة عالية من الخطورة، ولكننا سعداء جداً بأننا سنواجهه مرة أخرى، ونعرف جيداً أننا قادرون على التأهل إلى نصف النهائي.



