ستويشكوف: هالاند أفضل من مبابي في «منظومة البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال البلغاري المخضرم هريستو ستويشكوف «55 عاماً»، أيقونة برشلونة في تسعينيات القرن الماضي: إن النرويجي إيرلينج هالاند «20 عاماً»، سيكون أفضل فاعلية من الفرنسي كيليان مبابي «22 عاماً»، إذا ما انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني، ولكنه أعرب في الوقت عن اعتقاده بأن المدرب الهولندي «الأسطورة» يوهان كرويف المدرب الأسبق لـ «البارسا»، كان سيفضل مبابي على هالاند في نظام لعبه.

وكان ستويشكوف، الذي تألق في النادي «الكتالوني» من 1990 إلى 1995، وحصل على الكرة الذهبية عام 1994، يرد على سؤال لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية عن رأيه في أيهما الأفضل، وقال: الفارق بينهما هو مجرد رأي شخصي أكثر من أي شيء آخر، لأنهما لاعبان كبيران رغم صغر سنهما.

وأضاف: يمكنك أن تشكل فريقاً قوياً وقادراً على المنافسة، بمجرد حصولك على توقيع لاعبين أو ثلاثة من طراز عالمي.

وكان ستويشكوف يتحدث هنا فيما يحتاجه «البارسا»، وقال: الفريق يحتاج إلى ظهير أيسر، لأن جوردي ألبا سيسقط قتيلاً، إذا ما استمر يلعب في هذا المركز، في ظل عدم وجود بديل قوي يحل محله عند الضرورة، ولو أنا مكان المدير الفني لحالي لقمت بضم النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، لأنه يمكنه اللعب في 3 مراكز مختلفة، وقادر على تقديم الأفضل في كل منها، ثم التعاقد مع هالاند أو مبابي، وأعتقد أنه مع نظام لعب برشلونة الحالي، سيكون هالاند أكثر فائدة للفريق من مبابي، لأنه سيكون أكثر فاعلية على المرمى، بحكم أنه يجيد في مركز رأس الحربة أكثر من مبابي.

وقال ستويشكوف: لو كان الراحل يوهان كرويف حياً، وهو الذي سيختار، فإنني أقول إنه كان سيتعاقد مع مبابى أولاً، لأنه ليس مهاجماً صريحاً، وإنما سيوظفه جناحاً أيسر، إلى جانب عثمان ديمبلي جناحاً أيمن، ويلعب ميسي في القلب، بمعنى أن كرويف سيلعب من دون مهاجم صريح.

يذكر أن هالاند ومبابي وصلا إلى «فورمة ممتازة» ومستوى لا يصدق في هذه السنوات الأخيرة، وكلاهما أسهم بأهدافه في تأهل فريق كل منهما إلى دور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ويعتبرهما الكثيرون ومنهم ستويشكوف، ورثة للثنائي الكبير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما أن كل أندية العالم تتمنى ضم أي منهما إلى صفوفها، وبرشلونة ليس استثناء من ذلك.

سجل مبابي 28 هدفاً في 35 مباراة مع باريس سان جيرمان، بينما أحرز هالاند 31 هدفاً في 30 مباراة مع بروسيا دورتموند، ليصبح مجموع ما سجله منذ انتقاله إلى الفريق الألماني 48 هدفاً، قادماً من رد بول سالزبورج النمساوي.



