«روديني» بطل «الكلاسيكو الختامي» في جبل علي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «روديني» لتتش جولد بإشراف ساتيش سيمار وقيادة باتريك كوسجريف، بطلاً لسباق كلاسيكو جبل علي «اليوبيل الفضي»، الذي أقيم أمس في ختام سباقات مضمار جبل علي لموسم 2020-2021، بحفل سباقات «زعبيل 2».

وتوج «كوكوبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطلاً للشوط الثالث لمسافة 1400 متر، فيما نال «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر. وفي لفتة بارعة خصص كأس الشوط السادس لمسافة 1950 متراً باسم الإعلامي الراحل محمد أحمد طه، وتكريماً له، وفاز به الجواد «كوست سكاي» لسكاي ريسنج.

وافتتح «فيثفل سولجر» لمالكه البوتلر الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وفاز «أبابيل» لإسطبلات الراشد بلقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، فيما اختتم «مدلل» لحمدان المنصوري الفوز بالشوط السابع لمسافة 1950 متراً.