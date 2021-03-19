الوصل والشارقة.. «الموعد المتجدد»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل والشارقة اليوم، على ستاد زعبيل، في بداية «الجولة 22»، لدوري الخليج العربي، ويعتبر اللقاء موعداً خاصاً يتجدد دائماً بين فريقين، يملكان تاريخاً حافلاً في الكرة الإماراتية، والمواجهات المميزة بينهما تحديداً.

وبعدما أوقف «الإمبراطور» سلسلة عدم خسارة «الملك»، الذي أكمل طريقه للتتويج باللقب في الموسم قبل الماضي، فإن الشارقة يتطلع هذه المرة لـ «رد الدين»، وإيقاف سلسلة عدم الخسارة التي يمر بها «الفهود» على مدار 11 مباراة متتالية.

كما يتجدد الموعد مرة أخرى بين البرازيلي ويلتون مهاجم الشارقة الذي لعب في الوصل في الموسم الماضي قبل إلغائه، وهذه المرة يواجه «الأصفر» بقميص «الأبيض» مرة أخرى، فيما يتطلع فابيو ليما إلى مواصلة سجله التهديفي المميز، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً إلى الآن، وبإجمالي 124 هدفاً تاريخياً في «دورينا»، علماً أنه سجل 5 أهداف خلال 6 مباريات على أرض فريقه أمام الشارقة.

ورغم تفوق الشارقة «حامل اللقب»، فإن الوصل يملك الأفضلية، بعدما انتزع الفوز 5 مرات في آخر 8 مواجهات، مقابل تعادلين، وخسارة واحدة في الذهاب، كما أن الشارقة لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 زيارات إلى «ستاد زعبيل»، بعدما تعادل مرة وخسر 4 لقاءات.

ويعاني الفريقان من بعض الغيابات، ولكن يشاركان ملامح التشكيلة التي خاضا بها الجولة الماضية، حيث عرف الوصل الفوز على عجمان، بعدما قلب تأخره بهدفين، إلى فوز بالأربعة، فيما تعرض الشارقة للخسارة أمام شباب الأهلي، في لقاء أهدر فيه البرازيلي إيجور كورونادو ضربة جزاء، بالتصدي الحاسم من ماجد ناصر حارس «الفرسان»، أعادت اللاعب البرازيلي إلى دوامة «الثقة المهزوزة»، بعدما سجل «سوبر هاتريك» أمام خورفكان، علماً أنه أسهم في 4 أهداف خلال 5 مباريات سابقة أمام الوصل، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفاً.