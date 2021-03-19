الظفرة وشباب الأهلي.. حوار غير متكافئ

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حوار غير متكافئ، وأهداف متباينة، تجمع الظفرة مع شباب الأهلي، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة اليوم، في بداية «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، بينما يبحث «الفارس» عن الابتعاد أكثر عن «دائرة الخطر»، يخطط «الفرسان» إلى دخول «مربع الكبار» في البطولة.

ويبرز الاختلاف الكبير بين قدرات وإمكانيات الفريقين، ويمر شباب الأهلي بأفضل حالاته هذا الموسم، مع المدرب مهدي علي الذي نجح في إعادة الفريق إلى الواجهة من جديد، بعد أن تسلم المهمة في الجولة العاشرة، التي خسر فيها مباراته الوحيدة أمام الفجيرة، قبل أن ينطلق بالفريق، ويحصد معه 6 انتصارات، و5 تعادلات، قفزت به إلى المركز الخامس، بـ 23 من أصل 36 نقطة ممكنة، وفي المقابل فإن الظفرة يمر بأسوأ حالاته، منذ أن تسلم السوري محمد قويض مهمة تدريبه، ولم يعرف معه طعم الفوز، إلا في مباراة واحدة فقط، وحصد نقطتين من تعادلين.