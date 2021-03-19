اتحاد كلباء وخورفكان.. «ديربي الأمان»

فيصل النقبي (كلباء)

يخوض اتحاد كلباء «ديربي الساحل الشرقي» أمام خورفكان، مساء اليوم، للمرة الأولى، وهما في «موقف آمن» يشمل الفريقين، خاصة مع تقديمهما لموسم تاريخي إلى الآن، مع الوصول إلى «الجولة 22» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبالمنطقة الآمنة يلتقي الفريقان، بالطموح نفسه، وهو كتابة تاريخ جديد بالنسبة لـ «النمور» صاحب الأرض الذي يقف على أعتاب إنجاز غير مسبوق، لأنها المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز «الثلاثين نقطة» منذ موسم 1991-1992، في حال الخروج بـ «العلامة الكاملة» من مباراة «الديربي» اليوم»

وفي المقابل لا يختلف الحال بالنسبة لـ «النسور»، هو يخوض موسماً تاريخياً، يكفي إنها المرة الأولى التي يستعيد من خلالها خورفكان ذكريات فريقه الذي كان ينافس على «المراكز الآمنة»، وسيكون الفوز هو الشعار المرفوع من الفريقين، من أجل تاريخ جديد لهما في الدوري.