بني ياس وحتا.. «مفترق الطرق»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعد مباراة بني ياس وحتا واحدة من «اللقاءات الفارقة»، في مشوار الفريقين هذا الموسم، حيث تعتبر «محطة خطيرة»، سواء بمواصلة المنافسة بقوة وإصرار على «الدرع»، بالنسبة لـ «السماوي»، أو التمسك بأمل النجاة من دوامة الهبوط من جانب «الإعصار»، وليس غريباً أن تمثل المباراة الأهم على الإطلاق للفريقين ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي.

ورغم الفوارق الكبيرة في كل شيء، سواء المراكز أو الإمكانيات، إلا أن المواجهة لا تعرف بها على الإطلاق، خاصة أن حتا يقدم مستويات قوية في الفترة الأخيرة، وخسر بصعوبة من الجزيرة، متصدر ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن بني ياس الطرف الثاني في لقاء اليوم.

ولا بديل عن الفوز هو الشعار الذي يرفعه «السماوي» للاستمرار في مطاردة «فخر أبوظبي» واعتلاء قمة البطولة، ولو بصفة مؤقتة حتى نهاية مباراة الجزيرة والوحدة، في ختام «الجولة 22».

على الطرف الآخر، ليس أمام حتا إلا السعي لتحقيق المفاجأة الفوز، بعد الخسارة في مباراة الدور الأول من «السماوي»، والتعادل في مواجهة كأس الخليج العربي.