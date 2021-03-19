لائحة تسويقية للدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن رابطة الدوري السعودي لكرة القدم ستعتمد كراسة الحقوق التجارية للدوري خلال اجتماعها 31 مارس الجاري. وكشفت «الرياضية» السعودية أن الاجتماع سيكون حضورياً لجميع الأعضاء في الرياض وسيتم خلاله عرض استراتيجية وحوكمة الرابطة، واعتماد اللائحة التجارية، ومناقشة واعتماد أسعار بيع اللوحات الإعلانية في الملاعب. وشهدت اللائحة التسويقية والتجارية، 39 مادة مع اقتصار إعلانات شاشات الملاعب على حملات المسؤولية الاجتماعية والحكومية بعد موافقة وزارة الرياضة، إضافة إلى تضمن اللائحة 38 نوعاً من المخالفات.