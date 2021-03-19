صاحب «بطاقة دعوة» وصاعد من التصفيات إلى نهائي «تنس دبي»!

منير رحومة (دبي)

يلتقي الروسي روسلان كاراتسيف، والجنوب أفريقي لويد هاريس في نهائي «النسخة 29»، لبطولة دبي الدولية لمحترفي التنس، في الساعة السابعة مساء الغد «السبت»، وذلك في ختام أسبوع مثير من المباريات القوية، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم. وحفلت الدورة الحالية بالمفاجآت وقدمت العديد من المواهب الصاعدة، مما يجعل المباراة النهائية محط أنظار جميع محبي «الكرة الصفراء»، حيث تجمع المباراة النهائية بين لاعب يشارك ببطاقة دعوة، وآخر صاعد من التصفيات.

وبالعدوة إلى نصف النهائي استغرقت المباراة الأولى ساعتين و41 دقيقة، ليحقق بعدها الجنوب أفريقي لويد هاريس المصنف 81 عالمياً، والصاعد من الدور التمهيدي للبطولة، مفاجأة مدوية، بالفوز على الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 11 عالمياً 6-7 و6-4 و7-6.

ورغم خسارة المجموعة الأولى، وتعرضه للإصابة في الفخذ، استلزمت تدخل الدكتور لتقديم العلاج، إلا أن هاريس لم يستسلم، وقلب الطاولة على منافسه في المجموعتين، لينتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية، والتي كانت مواجهة روسية خالصة، نجح روسلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً، والمشارك ببطاقة دعوة، في الفوز على مواطنه أندريه روبليف المصنف 9 عالمياً 6-2 و4-6 و6-4.