«فردية الشارقة الرياضي» تطلع على تحديات أندية الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

بدأت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الإدارة المرحلة الأولى، سلسلة من الزيارات لأندية الإمارة الباسمة، ضمن خطط العمل والتواصل المستمر للوقوف على فرص التطوير للألعاب الفردية والتحديات التي تواجهها وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

وزارت اللجنة خلال المرحلة الأولى 6 أندية هي الحمرية والبطائح وخورفكان والذيد ومليحة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ولقاء المسؤولين لمناقشة تفاصيل الخطة والأهداف، والأخذ بالملاحظات والفرص التطويرية.

وأشار عبدالملك جاني إلى أنه تأتي هذه الزيارات ضمن خطط اللجنة، للتعرف على متطلبات الأندية والتحديات التي تواجه الألعاب الفردية في كل نادٍ، وكذلك الإيجابيات، وزيادة فرص التحسين، وتوفير بيئة النجاح خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يساهم في تقدم المستويات ومواكبة التطورات وينعكس على الهدف العام، وهو تقدم الرياضة في الإمارة الباسمة، خصوصاً على مستوى قطاع الألعاب الفردية، وتحقيق النتائج المميزة التي تقود إلى رفع اسم الإمارة عالياً في المحافل الرياضية.