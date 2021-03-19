ربع نهائي كأس السلة: طموح شباب الأهلي يصطدم بالبطائح

علي معالي (دبي)

تقام اليوم 4 مباريات في الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة على صالة بني ياس، والظفرة مع بني ياس على صالة الجزيرة، والنصر مع العين على صالة البطائح في السابعة مساء، فيما يلتقي شباب الأهلي مع البطائح على صالة الشارقة في السابعة والنصف مساء.

في المباراة الأولى يبحث الشارقة في لقاء الجزيرة، عن تحقيق فوز يضعه على بعد خطوة من لقب الكأس، الذي يمثل خير تعويض لـ «الملك» بعد فقدانه لقب الدوري أمام شباب الأهلي، فيما يخطط الجزيرة لتحقيق المفاجأة.

وفي المباراة الثانية تبدو حظوظ الظفرة وبني ياس متقاربة في بلوغ المربع الذهبي، في ظل تقارب مستوى الفريقين، بعد أن تبادلا الفوز في المواجهتين التي جمعتهما في الدور التمهيدي من مسابقة الدوري العام، بفوز الظفرة في نوفمبر الماضي في لقاء الذهاب «82-55»، ونجاح «السماوي» في ديسمبر 2020 من رد اعتباره بالفوز إياباً «65-61»، قبل أن تبتسم المواجهة الأخيرة في الدور التكميلي الخاص بتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في الدوري، بوجه الظفرة، عقب انتصاره الصعب على بني ياس بفارق أربع نقاط وبنتيجة «72-68».

وفي المباراة الثالثة يدرك حامل لقب النسخة الأخيرة في مسابقة الكأس، فريق النصر أهمية الفوز على العين، وتوجيه رسالة مبكرة للمنافسين في أحقيته بالدفاع عن اللقب، خاصة أن مهمة «العميد» تبدو سهلة نسبياً أمام «الزعيم»، في ظل التفاوت في المستوى الفني بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد أن أنهى النصر مسابقة الدوري الأسبوع الماضي في المركز الرابع، مقابل مركز أخير للعين.

وفي المباراة الرابعة والأقوى، يبحث شباب الأهلي المتوج الأسبوع الماضي بلقب الدوري، عن مواصلة التألق والسير قدماً نحو الجمع بثنائية مسابقات الموسم، إلا أن طموحات «الفرسان» تصطدم بقوة منافسه البطائح، الباحث عن حصد لقب تاريخي أول في مسابقات كرة السلة، بعد موسمين متتاليين حقق خلالها المركز الثالث في بطولة الدوري.