حتا يحلق بدوري «شباب الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

توج فريق نادي حتا بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة لموسم 2020- 2021، بتفوقه على مضيفه النصر «الوصيف» 2-3 في الجولة الأخيرة مساء أمس الأول على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وحل في المقابل نادي العين في المركز الثالث.

وشهد مراسم تتويج «الإعصار» يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة، وعلي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، ومروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، وشاركت في منافسات دوري الشباب للكرة الطائرة في الموسم الحالي 8 أندية ضمت حتا، النصر، العين، بني ياس، خورفكان، شباب الأهلي، عجمان والوصل.