بيدرو إيمانويل: الحكام مطالبون بحماية اللاعبين

العين (الاتحاد)

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين إن الوقت الفاصل ما بين مواجهة بني ياس وعجمان «قصير»، وفي الجولة الماضية قدم «الزعيم» أداءً أكثر توازناً، والفارق الوحيد، هو الحصول على 5 فرص محققة، غير أننا أحرزنا منها هدفاً واحداً، في حين حصل بني ياس على فرصتين، ولم يهدرهما، وهذا أحدث فارقاً كبيراً في المباراة، ومع ذلك كنت سعيداً بالأداء الذي قدمناه وغير سعيد بالنتيجة.

وأضاف: الآن نحن بحاجة للنقاط الثلاث في جميع مبارياتنا المتبقية، أكثر من أي وقت مضى، إذ شارف الموسم على الانتهاء، ونرغب في أن نكون ضمن فرق المقدمة، ولو لعبنا مبارياتنا السابقة بنفس التوازن الذي ظهرنا عليه في الجولة الماضية، ستكون نتائجنا أحسن، لأننا في تلك المباراة كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكن لم نحصل على نقاطها الثلاث.

وحول إصابة كايو كانيدو، قال: أعتقد يجب أن نفكر في الأمر، لأنني كمدرب، ويشاركني في ذلك الجماهير، وجميع محبي كرة القدم، نرغب في مشاهدة أفضل اللاعبين، والمباراة الأخيرة من أقوى الأمثلة على الجانب غير الجيد في اللعبة، لأن كايو تمت عرقلته من الخلف، صحيح أن لاعب بني ياس لمس الكرة، ولكنه في الوقت نفسه «ركل» كايو في قدمه، ولم يتخذ الحكم أي إجراء ضد اللاعب على ارتكابه هذا الخطأ، وبقي كايو خارج الملعب لتلقي العلاج، واستكملنا المباراة في ظل النقص العددي، ونتيجة لذلك تلقينا الهدف الثاني في الوقت الذي كنا نلعب فيه جيداً، والآن كايو يغيب عن الفريق، ولا أدري المدة التي يبتعد فيها، والآن نفتقد أحد أهم لاعبي الفريق، والذي وصل إلى مستوى فني وتكتيكي جيد.

وأضاف: لم يكن كل شيء في مصلحتنا، خصوصاً في الوقت الحالي، ولذلك علينا المحافظة على تواجد أفضل اللاعبين في المباريات القادمة، بالنسبة لي، فإنه شيء مخيب لآمالي، ليس فقط لأننا خسرنا نتيجة المباراة، ونقاطها الثلاث أمام بني ياس، ولكن لأننا أيضاً خسرنا خدمات بعض اللاعبين، نتيجة لتعرضهم للإصابة، وهي مشكلة بالنسبة لنا، ولا يمكننا فعل أي شيء لتجاوزها، ما لم يبذل الحكام جهدهم لحماية اللاعبين، وبالتالي المباراة.

وقال: أن تكون الفريق الذي يتمتع بالروح القتالية، لا يعني أنك الأكثر ارتكاباً للأخطاء، وبني ياس ارتكب 16 خطأ، مقارنة بارتكابنا 9 أخطاء فقط، وهذا جانب جيد بالنسبة لنا، فقد كان فريقنا ذا نزعة هجومية، وفي كل مرة كنا نخسر فيها الكرة يبذل اللاعبون جهداً كبيراً لاستعادتها، وكانوا يتجنبون ارتكاب الأخطاء، وعلى الحكام مراعاة هذا الجانب جيداً لأننا خسرنا جهود أحد أهم اللاعبين وفي وقت حرج من هذا الموسم، وآمل أن يكون قد تعافى من هذه الإصابة قبل مباريات دوري أبطال آسيا، وهو أمر مهم جداً بالنسبة لنا، حيث نعاني من غياب عدد من اللاعبين.

وأضاف: يفصلنا عن نهاية الموسم عدد قليل من المباريات، ونرغب بقوة في الحصول على نقاط مباراتنا أمام عجمان، ونعرف أن المنافس بحاجة للنقاط في هذا الوقت الحرج، وندرك أنها لن تكون مباراة سهلة، ولاعبو عجمان يتمتعون بمستوى عالٍ من اللياقة البدنية، ويقاتلون من أجل الحصول على الكرة، وندرك مدى أهمية امتلاكنا للكرة، والسيطرة على مجريات المباراة، خلال استحواذنا على الكرة، وعند خسارتنا لها، علينا أن نتمتع بالروح القتالية لاستعادتها، كما لعبنا مباراتنا السابقة، وأن تكون ردة الفعل سريعة، حال خسارة أي لاعب للكرة، وأن نسجل الأهداف، على عكس ما حدث في المباراة السابقة، حيث حصلنا على 4 إلى 5 فرص محققة، ولم نسجل إلا مرة واحدة.



