زيدان: التفكير في ليفربول بعد «التوقف الدولي»

مدريد (رويترز)

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن مواجهة ليفربول تتطلب بذل جهد بدني شاق، بعد أن أوقعت القرعة اليوم الجمعة الفريقين في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أنها لن تلهي الفريق عن مسيرته نحو الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

وسيلتقي بطل أوروبا 13 مرة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في تكرار لنهائي 2018 حين تفوق فريق زيدان 3-1.

لكن مع احتلال ريال المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتليتيكو مدريد، يركز أيضاً في النجاح المحلي عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو غداً السبت.

وقال زيدان: نعرف ليفربول ومواجهته تتطلب جهداً بدنياً كبيراً لكننا سنفكر في ذلك بعد فترة التوقف الدولية.

وأضاف: الموسم بأكمله شاق ويجب أن نفكر في الأمور يوماً بيوم، وأن نستعد لأي شيء يحدث ونعرف أننا لا زلنا في سباق المنافسة بالدوري ونريد مواصلة العمل، في كل موسم تكون المرحلة الأخيرة حياة أو موتاً، ولا أركز في الجدول بل في العمل اليومي ونتمتع بالطموح الكافي.

وبين مباراتي ليفربول سيخوض ريال قمة ضد غريمه برشلونة قد تكون حاسمة في سباق اللقب المحلي.

ويغيب إيدين هازارد عن الزيارة إلى فيجو بسبب مشكلة عضلية لتستمر كوابيسه مع الإصابات في مدريد، وأوضح زيدان أن النادي يضع خطة خاصة لتعافي اللاعب البلجيكي.

وتابع: نريد أن يتعافى إيدين بشكل صحيح وهذا أهم شيء لنا، ولا نريد أن يخضع لجراحة وستكون هناك خطة مختلفة من أجله للعودة والتألق.

وينضم هازارد إلى قائمة المصابين وتشمل المدافعين داني كارافخال وألفارو أودريوزولا والمهاجم ماريانو دياز.



