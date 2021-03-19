مصير لوكاكو في قبضة سلطات ميلانو!

بروكسل (أ ف ب)

استدعى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز 33 لاعباً لقائمة المنتخب البلجيكي لكرة القدم، بينهم مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو، لمواجهة ويلز، والتشيك وبيلاروس ضمن تصفيات مونديال 2022، فيما يغيب جناح ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد بداعي الإصابة.

وتواجد لوكاكو في القائمة رغم وجود حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوف فريقه، ما تسبب في تأجيل مباراة إنتر مع ساسوولو في الدوري الإيطالي السبت.

وكانت السلطات الصحية في مدينة ميلانو منعت أي لاعب من إنتر من الالتحاق بمنتخب بلاده من أجل النافذة الدولية.

وعلّق مارتينيز: من المبكر جدًا إعطاء جواب واضح بما يخص إمكانية انضمام لوكاكو إلى المجموعة، مؤكداً أنه ينتظر «الضوء الأخضر» من السلطات الإيطالية.

ويغيب هازارد بعد تعرضه لإصابة جديدة في فخذه الأيمن هذه المرة، بعد يومين فقط من عودته إلى المنافسات مع النادي الملكي بعد غياب لنحو شهرين.

ويغيب أيضاً أكسل فيتسل لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أخيل في يناير الفائت ويحتاج أشهراً عدة للتعافي.

وتم استدعاء لاعبي وسط أندرلخت ألبير سامبي لوكونجا وشتوتجارت الألماني أوريل مانجالا للمرة الأولى إلى التشكيلة.

وتلتقي بلجيكا صاحبة برونزية مونديال 2018 في روسيا على أرضها مع ويلز في 24 الشهر الحالي، قبل أن تسافر إلى التشيك في 27 منه على أن تستضيف بيلاروس بعدها بثلاثة أيام.



