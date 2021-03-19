البايرن يستعيد قائده

ميونيخ (د ب أ)

قال هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن قائده وحارس المرمى مانويل نوير سيعود للتشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام شتوتجارت، والتي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني «البوندسليجا»، في الوقت الذي قد يغيب فيه زميله لاعب الوسط جوشوا كيميتش عن المباراة.

وأضاف فليك: نوير يبدو في حالة جيدة اليوم، أما كيميتش فقد زار طبيب الفريق، حيث بدت عليه أعراض نزلة برد طفيفة، سننتظر كيف ستكون الأمور غداً؟.

وكان نوير قد غاب عن مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تولى أليكساندر نوبل حراسة مرمى بايرن الذي فاز في تلك المباراة بنتيجة 2 / 1.

وأوضح فليك أن فريقه لن ينظر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أوقعتهما القرعة معاً في مواجهة بدور الثمانية للنسخة الحالية، وذلك للمرة الثانية بعدما التقيا في نهائي 2020 «فاز بايرن ميونخ 1 / صفر»، لكنه سيضع كامل تركيزه على مواجهة شتوتجارت، وبعدها مواجهة لايبزج المنافس على صدارة ترتيب الدوري الألماني، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال فليك: تركيزي منصب على مباراة شتوتجارت أولاً، ستكون تلك مباراتنا رقم 18 في 11 أسبوعاً، لكن الفريق قدم العديد من المباريات القوية في تلك الفترة القصيرة، بما في ذلك المباريات الأخيرة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني بفارق أربع نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني، وقال فليك: لن نقلل من أهمية مباراة شتوتجارت، لأنه يمتلك لاعبين أذكياء في خط الوسط ولديه لاعبون أصحاب سرعة عالية في الهجوم، سنحتاج لأن نظهر إمكانياتنا الحقيقية في الملعب".



