هيتسفيلد يرشح ماتيوس لقيادة «الماكينات»

شتوتجارت (د ب أ)

قال المدرب الألماني السابق أوتمار هيتسفيلد، إن لوثر ماتيوس يستحق الفرصة لتدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال هيتسفيلد لموقعي «سبوكس» و«جول»: لوثار يستحق فرصة، كان لاعباً عالمياً، لديه خبرة كمدرب، ولديه خبرة كبيرة في كرة القدم كناقد.

وخرج ماتيوس، الذي سيبلغ عامه الـ60 يوم الأحد، من قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الألماني، بعد رحيل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب بنهاية بطولة أمم أوروبا.

ويعد من أبرز المرشحين لتدريب المنتخب الألماني الثنائي هانسي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، ورالف رانجنيك، مدرب لايبزيج والمدير الرياضي.

وكان ماتيوس قائداً للمنتخب الألماني في كأس العالم 1990، ولكن لاعب بايرن ميونيخ وإنتر ميلان السابق لديه خبرة محدودة كمدرب، حيث كان مسؤولاً عن تدريبا بارتيزان بلجراد والمنتخبين المجري والبلغاري.

ولعب ماتيوس تحت قيادة هيتسفيلد في بايرن ميونيخ.



