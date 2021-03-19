«صقور الإمارات» يحافظ على «قمة الأولى» بـ «ثنائية دييجو»

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

حافظ فريق الإمارات على صدارته دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز ثمين وصعب على الحمرية 2- صفر، في قمة «الجولة 17»، اليوم «الجمعة»، على ستاد الحمرية، وخطف البرازيلي دييجو «هداف البطولة» هدفين سريعين في الدقيقتين الثالثة من ضربة الجزاء والرابعة من كرة رأسية، ليواصل «الصقور» رحلة العودة إلى دوري الخليج العربي، بالوصول إلى «النقطة 33»، تجمد رصيد الحمرية عند 18 نقطة.

ونجح دبا الفجيرة في العودة إلى نغمة الانتصارات، بفوز صعب على مسافي 2-1، أحرز مانويل ومحمد إبراهيم هدفي «النواخذة» في الدقيقتين 8 و37، فيما أحرز حسام لطفي هدف مسافي في الدقيقة 13، ليصل دبا الفجيرة إلى «النقطة 25» في المركز الرابع مؤقتاً، مقابل 15 نقطة لمسافي.

وتعادل العربي والتعاون بهدفين لكل منهما، في مباراة مثيرة، سجل للأول عبدالله الكعبي وخليفة محمد في الدقيقتين 25 و86، وللثاني فيليب في الدقيقتين 77 و89، ورفع العربي رصيده إلى 19 نقطة، والتعاون إلى 18 نقطة، وتقام غداً «السبت» مباراتان في ختام الجولة، حيث يلعب البطائح مع مصفوت، والعروبة مع دبا الحصن.