خلفان وصالح «الظهور الخجول» في هجوم «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

أصبح المهاجم المواطن في الشارقة لغزاً كبيراً، ورغم سعادة الجهاز الفني بـ «الثنائي» محمد خلفان وسالم صالح، إلا إنه مرور الجولات والمباريات غاب دورها المؤثر، وحتى في حال عدم مشاركة ويلتون سواريز للإصابة، لم يتواجد خلفان أو صالح بقوة، بل يكون حضورها خجولاً للغاية، ومع مرور 21 جولة من دوري الخليج، لعب خلفان 7 مباريات بديلاً «23 من أصل 1890 دقيقة»، فيما شارك صالح في 3 مباريات بديلاً أيضاً «33 دقيقة».

وعن مباراة الوصل قال محمد خلفان: نعرف مدى صعوبتها، ونتمنى أن نكون في وضع بدني وفني جيد، يساعدنا في الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف: الوصل يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن المباراة لن تكون سهلة، وبالتالي نحتاج إلى بذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية.