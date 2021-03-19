دياز: النصر يتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري



معتصم عبدالله (دبي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، على تمسك فريقه «الرابع» في ترتيب دوري الخليج العربي بحظوظه في المنافسة على اللقب حتى «الرمق الأخير»، لافتاً إلى أن الاستعدادات للمباراة أمام مضيفه الفجيرة ضمن الجولة 22 جاءت جيدة للغاية، بعد العودة السريعة إلى سكة الانتصارات بالفوز على كلباء 2-1 في الجولة الماضية.

وأضاف: نعلم جيداً صعوبة المباراة أمام الفجيرة صاحب الأداء الجيد رغم نتائجه السلبية الأخيرة، والتي تعكس حقيقة مستوى المنافس، ومن المهم أن نحافظ على أسلوب أدائنا الهجومي بغض النظر عن طريقة لعب المنافس، الذي يعتمد عادة على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة.

وقال دياز: بغض النظر عن فرصنا في الحصول على اللقب من عدمه، من المهم بالنسبة لنا الاستمرار على نسق التطور والتجديد الذي طرأ على شكل وأداء الفريق، والأهم أن نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة، خصوصاً وأن عالم كرة القدم لا يقبل التنبؤ بأي نتيجة، وعلينا الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والبحث عن الفوز.