«مربط دبي» ينتزع صدارة «النسخة 18» من «دولية الجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء غدٍ السبت عن النسخة الـ18 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، والمقامة حالياً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 210 خيول من أجود الخيول العربية الأصيلة من داخل الدولة وخارجها، في 16 فئة، وذلك للتأهل إلى 6 بطولات يتنافسون على جوائز قدرها 4 ملايين دولار.

ويشهد الختام التنافس على المراكز الأولى في 6 بطولات، هي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة الأمهر بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور، وبطولة الأفراس، وبطولة الأفحل بعد انتهاء المرحلة التأهيلية، حيث صعد أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة لمرحلة البطولات.

وحضر فعاليات ثاني أيام البطولة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وزياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله الأمين العام للبطولة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عضو اللجنة المنظمة.

وسيطر مربط دبي للخيول العربية على معظم الأشواط، بعدما تصدر «دي شرار» لمربط دبي للخيول العربية في الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر سنة واحدة، القسم الأول برصيد 92.70 نقطة، وجاء «ج زلزال» لجمعة سلطان محمد المرزوقي ثانياً، محققاً 91.40 نقطة، والثالث «الأريام حشيم» لمالكه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان محققاً 91.30 نقطة.

وفي القسم الثاني من الشوط نفسه، أحرز «دي راسل» لمربط دبي الصدارة، محققاً 91.90 نقطة، والثاني «أي ال آر بركان» لمالكها خليفة محمد سيف السويدي برصيد 91.60 نقطة، وحل «ديرب الهواجر» للدكتور غانم عبيد الهاجري ثالثاً برصيد 90.80 نقطة.

وأحرز «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول، وفي الشوط العاشر والمخصص للمهور بعمر سنتي،ن محققاً 92.10 نقطة، فيما نال المركز الثاني «ع ج عجبان» لمالكه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققاً 91.70 نقطة، وجاء بالمركز الثالث «ع ج ريدان» لمالكه مربط عجمان، محققاً 91.50 نقطة.

وتألق «دي شيماز» لمربط دبي للخيول العربية في الشوط الحادي عشر المخصص للمهور بعمر 3 سنوات، وفاز بالصدارة، محققاً 93.20 نقطة، والثاني «أر أف آي يونيك» لمالكه رابطة أر أف آي يونيك، محققاً 92.20 نقطة، والثالث «الأريام شاكلان» لمالكه إسطبلات الأريام العربية، محققاً 92.10 نقطة.

وتشهد البطولة في اليوم الأخير مزاد الخيول العربية الأصيلة، والذي يضم 70 جواداً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية في مزاد الخيل، ويجمع المزاد المشترين الإقليميين المحتملين الجادين.

من جانبه أكد زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن هناك دراسة ستقوم بها اللجنة المنظمة، عقب انتهاء النسخة الحالية لإمكانية زيادة المكافآت المالية، ونسعى في كل عام إلى إحداث إضافات على الحدث للحفاظ على مكانته كأحد أهم البطولات على مستوى العالم، ومن بين الدراسات زيادة المكافآت المالية، وزيادة عدد أشواط البطولة.



