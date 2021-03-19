«الأحبابي» يخطف ذهبية «البندقية» في «مونديال الرماية البارالمبية»

العين (الاتحاد)

فاز عبد الله الأحبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات مسابقة البندقية لمسافة 50 متراً سكتون «ناري» وضعية الراقد مختلط SH2 إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين، محققاً رقماً آسيوياً جديداً 248.8 نقطة، ضمن منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021، التي أقيمت بمدينة العين تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وجاء البطل الأوكراني فاسيل كوفالوشوك في المركز الثاني والميدالية الفضية محققاً مجموع نقاط 248 نقطة، وحل البطل الإيطالي روبتو لازارو ثالثاً بمجموع نقاط 225.7 نقطة.

أكدت جيسلين بريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولة العالم للرماية البارالمبية، أن بطولة كأس العالم 2021، أصبحت من أهم المنافسات التي يتطلع إليها الاتحاد الدولي في أجندته السنوية، نظراً لتميزها في الاستضافة والتنظيم وفي جو مفعم بالحفاوة في الإمارات، مشيرة إلى أن بطولة العام الحالي تختلف عن البطولات الأربع السابقة بسبب حالة فيروس كورونا، والتي تطلبت بذل مجهود إضافي من اللجنة المنظمة العليا للحافظ على صحة وسلامة جميع المشاركين.

وأكدت بريز أن الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية ينطلق في منافسات الموسم للعام الحالي من مدينة العين بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف التي تعد ضمن أفضل المرافق، حيث يتطلع أمهر رياضيي الرماية في العالم لخوض غمار المنافسة لإظهار مهاراتهم واختبار قدراتهم في إطار الاستعدادات قبل منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021الصيف المقبل، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لجميع الأبطال في سعيهم المستمر لتحقيق التميز الرياضي، وتحقيق نتائج مرضية.

وتوجهت بجزيل الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على المساندة والدعم المتواصلين خلال البطولة الحالية وعلى مدى البطولات السابقة، ورحبت بالنيابة عن بطولة العالم للرماية البارالمبية بالجميع في كأس العالم - العين 2021.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة الفريق السعودي للرماية البارالمبية، حديث التكوين، حيث تم تشكيله قبل عام واحد فقط، وظهر الفريق في مسابقات البندقة ضغط هواء لمسافة عشرة أمتار.



