«عجاج» يتحفز لمعادلة إنجاز «بلد الريف» في ماراثون العين

العين (الاتحاد)

ينظم نادي مضمار العين للفروسية عصر غدٍ «السبت»، حفل سباقه الثاني عشر، الذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة نحو 90 خيلاً، وتقدر الجوائز المالية بقيمة 540 ألف درهم.

ويسعى «عجاج» بطل الجولتين الأولى والثانية من سلسلة ماراثون العين، من إضافة لقب الجولة الثالثة والختامية، ومعادلة إنجاز غريمه «بلد الريف» الذي ينافسه في الشوط السابع والأخير لمسافة 5100 متر.

ويحمل «بلد الريف» الوزن الأعلى، ومعه رفيقه في الإسطبل «حرير الريف»، كما يترصد «آر بي جرينيد» وصيف الجولة الثانية لخطف اللقب، وهناك رفيق إسطبله «جيمي» بقيادة تاج أوشي، وتختتم القائمة بوجود «رينينج ساند».

ويسعى «أيه أف ثبور» لاقتناص أول أشواط الحفل لمسافة 1000 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينافسه «أيه أف المجاز»، و«مهيمن».

ويبحث «دريم دو مونتجوي» عن لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «هانديكاب» بعد سلسلة من النتائج الجيدة، وينافسه «متقدم»، وهناك «تاجر» الفائز في الشارقة، ويشكل «قرم» و«معالي الريف» خطورة في السباق.

ويتنافس«أيه أف الأحقاف» صاحب الأداء المتوازن في مشاركتيه بمضمار العين، والمهر «البطين»، و«فهد الوثبة» صاحب المركز الثالث في ديربي العين، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر.

وتتصدر «جونا» التي حلت في المركز الثاني مرتين، و«سندس» صاحبة التصنيف البالغ 49، و«إشارة» ابنة «منجز»، ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، و المخصص للمهرات والأفراس.

ويسعى «ويلكم سربرايز» لتحقيق الفوز في العين، أمام «ليك كوزواي»، لكن الخطورة تأتي من رفيقه في الإسطبل «زيرو تو أيه هندريد»، في الشوط السادس لمسافة الميل وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة.

ويعد «الثري» الذي أحرز مركز الوصافة في ابوظبي ابرز المرشحين كونه يحمل التصنيف الأعلى في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، ويواجه «أيه أف قاصد»، وهناك «المنصور إن أف» صاحب الوصافة في السباقين اللذين خاضهما بمضمار العين.