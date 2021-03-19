أفنان تمنح «المغاوير» لقب السيدات بمهرجان أبوظبي للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

أهدت الفارسة أفنان إبراهيم إسطبلات «المغاوير» العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في ثاني أيام فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وشهد مشاركة 98 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الإمارات.

وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «باراكا اليجيدو» في زمناً وقدره 3:17:54 ساعة، فيما حلت في المركز الثاني ميرا جاسم الأنصاري على صهوة «تشلسي دي لوك» من إسطبلات البوادي بزمن وقدره 3:18:01 ساعة.

ونالت إسطبلات المغاوير أيضاً المركز الثالث عبر الفارسة شما مبارك المنصوري على صهوة الجواد «اراميس»، مسجلة زمناً وقدره 3:18:11 ساعة.

واستطاعت الفارسة أفنان تحقيق اللقب بعد أداء قوي خلال المراحل المختلفة، التي نجحت فيها بتوزيع جهد الخيل والمحافظة على لياقته للمرحلة الحاسمة، وبدأت المرحلة الأولى بحذر وسيطرت على خيلها دون الاندفاع، حيث حلت في المركز 23.

ثم بدأت في التدرج في المرحلة الثانية إلى المركز التاسع، لتتقدم في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة إلى المركز الثالث.

ثم جاءت إلى المرحلة الأخيرة التي كانت أكثر قوة وتنافساً لتحقق البطلة قفزات قوية منحتها الصدارة، بعد صراع مع الوصيفة استطاعت أن تحسمه بفارق 7 ثوان، وتنجز أول فوز في مسيرتها متوجة بها عروض مميزة على صهوة هذا الجواد، حيث كانت في المنصة مرتين هذا الموسم ووصيفة وثالثة.

عقب ختام السباق تويج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة الفائزين، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام في السادسة صباح اليوم، السباق الرئيس والختامي للمهرجان لمسافة 120 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات والفرسان يمثلون إسطبلات وأندية الفروسية المختلفة بالدولة.

وتم تقسم مسافة السباق إلى 4 مراحل، الأولى تم ترسيمها بالألوان الزرقاء ومسافتها 40 كلم، والثانية تم ترسيمها بالألوان الصفراء ومسافتها 35 كلم، والمرحلة الثالثة تم ترسيمها بالألوان الحمراء ومسافتها 25 كلم، أما المرحلة الأخيرة بالألوان البيضاء ومسافتها 20 كلم.