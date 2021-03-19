بطي النعيمي بطلاً لسباق «ألترا ماراثون المرموم»

دبي (الاتحاد)

فاز بطي النعيمي بلقب سباق «ألترا ماراثون المرموم» لمسافة 50 كيلومتراً، الذي أقيم صباح اليوم «الجمعة»، ويعد أقوى سباق جري صحراوي ونظمته شركة «فت جروب الشرق الأوسط» بدعم من مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية.

وأنهى النعيمي السباق بزمن 5 ساعات، و4 ثوان، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث حل الكيني باول كومو بالمركز الثاني بزمن 5 ساعات و22 دقيقة و26 ثانية، فيما حل الروسي جريجوري سافا ثالثاً بزمن 5 ساعات و31 دقيقة و37 ثانية، ويكشف الفارق الزمني الكبير بين الأول والثاني والثالث عن قوة أداء بطي النعيمي وقيمة الإنجاز الذي تحقق للإمارات في رياضة دخلت إلى الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

وحل محمد الحساني وحمد الزيودي بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في فئة سباق 5 كيلومترات، التي أحرز لقبها الكيني باول موتوري بفارق 27 ثانية فقط عن المركز الثاني، كما حل ناصر الهلالي ثالثا في سباق مسافة 10 كيلومترات.

وأقيم السباق في منطقة المرموم التي تمثل أكبر محمية طبيعية في العالم، بمشاركة رياضيين من 44 جنسية جاء عدد كبير منهم من خارج الدولة، وخصوصاً من بريطانيا وألمانيا وروسيا وكينيا والتشيك وأوزبكستان، وجذب نجاح تنظيم السباق في السنوات الماضية في عدداً كبيراً من المشاركين، الذي تنافسوا في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومترًا، وكذلك مشاركة الهواة ضمن الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات.



