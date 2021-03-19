جريجوري: الوحدة لديه الخطط لإرباك استراتيجية الجزيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة، أنه لن يعد بالفوز أمام الجزيرة يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، لكن فريقه سيقاتل من أجله، مبيناً أنه شخصياً لا يقبل أي نتيجة سوى الفوز، وأن «العنابي» جاهز فنياً لهذه المباراة التي لا تحتاج لأي تحفيز للاعبين، لأنها لقاء «ديربي»، واللاعبون دائماً يترقبونها.

وقال جريجوري: بالتأكيد في كل مباراة تحتاج إلى طريقة لعب تستطيع أن تواجه بها المنافس، وولدينا الخطط التي تربك استراتيجية الجزيرة في المباراة، نعرف أنه فريق متميز هذا الموسم، وهو لم يتصدر الدوري بـ «المصادفة»، لكنه في الوقت نفسه لن يخوض مباراة سهلة، لأن الوحدة يسعى للفوز كذلك في المواجهة، ويملك القدرة لتحقيق ذلك.

وعن غياب بعض العناصر والضغوطات قبل المباراة، قال: الجميع في الدوري يمر بهذه الظروف، وسعيد بأنني في الوحدة الذي يملك دائماً البديل القادر على التعويض، أما الضغوط فأعرفها، لأنني كنت لاعباً قبل أن أكون مدرباً، ولعبت هنا في الإمارات لفترة طويلة، ولن أكذب وأقول إنني أعد بالانتصار، لأن كرة القدم لا تعترف بالوعود، لكننا سنقاتل ونبذل قصارى جهدنا، ولن أسمح للاعبين بأن يجعلوا مهمة المنافس سهلة.

من جانبه، قال الأنجولي باول مبوكو لاعب الوحدة: إن فريقه الذي لم يسبق له الفوز على أحد المنافسين على درع الدوري هذا الموسم، ومع ذلك يستطيع أن يكسر هذه القاعدة أمام الجزيرة، واعداً بالفوز، ومؤكداً أن ما قدمه الفريق في المباراة السابقة أمام الظفرة، وتسجيله الأهداف، وعدم استقبالها يجعله في قمة الجاهزية للقاء «الديربي».

وعن تذبذب مستواه بشكل خاص من مباراة إلى أخرى، رد مبوكو قائلاً: الجميع يعرف السبب، وكرة القدم لا تعمد على لاعب واحد بل الفريق، وهي تحتاج إلى ديناميكية بين اللاعبين والجهاز الفني، لينعكس ذلك على المستوى العام والنتائج، ونحن كلاعبين أول من يتألم للخسارة، ونشعر بما يشعر به الجمهور، لأننا نتأثر بذلك، ولا أعد أحداً بأننا سنفوز في كل المباريات، ولكن أتعهد ببذل كل شيء في كل مباراة نخوضها.



