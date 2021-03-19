كايزر: الجزيرة يقاتل للفوز في «الديربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام الوحدة بعد غد «الأحد» بالصعبة، وقال: ندرك قيمة «الديربي»، خاصة في هذا الوقت الحساس، ووجودنا على قمة الترتيب الأمر الذي يعني أننا نقاتل للفوز ولا بديل عنه.

وأعرب كايزر عن سعادته بوجود مواطنه تين كات على رأس الجهاز الفني للوحدة، مؤكداً أنه مدرب كبير وسيرته «غنية» عن التعريف، مشيراً إلى أنه لا يعرفه شخصياً، ولكن إنجازاته تتحدث عنه.

وقلل مدرب الجزيرة من تأثير معرفة تين كات بإمكانيات لاعبيه، لأنه كان مدربهم منذ سنوات، وقال: نعم شيء جيد أن يعرف اللاعبين، ولكن في مثل هذه المواجهات، فإن تلك الأمور لا تؤثر كثيراً، وفي النهاية نحن 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، وعلينا القتال حتى الفوز.

وفيما يخص الضغوط على فريقه لتحقيق الفوز، قال: لا نفرض على أنفسنا ضغوطاً، ومنذ بداية الموسم لم نكن مرشحين للقب، ولكن ما حدث نتيجة مجهود الجميع والعمل الرائع الذي يقدمه الفريق بشكل عام، مؤكداً أن الجزيرة لن يغير طريقة لعبه، ويواصل بالأسلوب ذاته.