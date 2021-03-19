البياوي: أملك الثقة بقدرة الفجيرة على «النصر»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعترف التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، بصعوبة المواجهة أمام النصر بعد غد «الأحد» في «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، نظراً لوضع الفريق في الترتيب، لكنه أكد ثقته بجميع عناصره، من أجل الخروج بالنقاط الثلاث من المباراة.

وقال: لدينا خمس مباريات متبقية، ونملك فرصة لا بأس لها، من أجل تعديل وضع «الذئاب»، ونستعيد كافة اللاعبين المصابين، ونحن بصفوف مكتملة منذ فترة طويلة، ولدينا إيمان تام بقدرتنا على الفوز.

وأضاف: قدمنا مباريات جيدة، والنتائج لا تعكس التطور الحقيقي للفريق، وخسرنا 3 مباريات في الدقائق الأخيرة، وهذه «علامة» على أن الفريق يقاتل في مبارياته، ونتمنى أن يحالفنا الحظ في الجولات الخمس الأخيرة، لنحقق النتائج المرجوة.