قرعة «يوروبا ليج» تمهد لنهائي إنجليزي

نيون (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، والتي سحبت اليوم «الجمعة» في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهات ساخنة في ربع النهائي، حيث يلعب:

غرناطة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي «مباراة رقم 1»

أرسنال الإنجليزي مع سلافيا براغ التشيكي «مباراة رقم 2»

أياكس أمستردام الهولندي مع روما الإيطالي «مباراة رقم 3»

دينامو زغرب الكرواتي مع فياريال الإسباني «مباراة رقم 4»

ويجمع نصف النهائي الفائز من غرناطة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع الفائز من مباراة أياكس أمستردام الهولندي وروما الإيطالي، بينما يلتقي الفائز من دينامو زغرب الكرواتي وفياريال الإسباني مع الفائز من أرسنال الإنجليزي وسلافيا براغ التشيكي، وبذلك تمهد القرعة طريق مانشستر يونايتد والأرسنال لمواجهة إنجليزية في النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي في 8 أبريل ذهاباً وفي 15 منه إياباً، على أن تقام مباريات نصف النهائي في 29 أبريل ذهاباً و6 مايو إياباً، وتحتضن جدانسك البولندية المباراة النهائية في 26 مايو.



